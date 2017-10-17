Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor mesaisine başladı

Sarı Kırmızılılar idmana Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan Nurettin Soykan tesislerinde sabah saat 11'de başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un yönetiminde başlatılan idmanda kısa mesafeli koşunun ardından, futbolcular aralarında çember kurup yakın pas çalışması yaptılar.

"FENERBAHÇE MAÇINI OTURDUK GECE SAAT 2'YE 3'E KADAR İZLEDİK"

İdman başlamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe maçıyla ilgili maçın 2'nci dakikasında 2-0 geriye düştüklerini, işlerinin çok zorlaştığını aktararak, şöyle konuştu: "Eksikliklerimiz var. O eksikliklerimizi Antalya kampında tamamlamaya çalıştık defans ve ofansif anlamında. Kaliteli Fenerbahçe ekibine karşı oynuyorsunuz. Şampiyonluğa aday olan bir ekip bizim eksikliklerimizi ben ve ekibim biliyoruz. Bireysel hatalar biraz fazla olunca maalesef iyi ekibe karşı kalenizde golü görüyorsunuz. Siz yakaladığınızda atamadığınız zaman daha da işin zorlanıyor. Ben Fenerbahçe maçını oturdum dün hoca ekibimle oturduk gece saat 2'ye 3'e kadar izledik. Kompakt anlamında evet iyi işler var ama bireysel olarak kendimizi daha fazla geliştirmemiz lazım. Fazla hata yapıyoruz bireysel olarak. Ben maçtan önce söylemiştim, 'merkeze top atılmayacak' diye çünkü Fenerbahçe merkezde kalabalık baskı uyguluyorlar nitekim 2 golü öyle yemiş olduk. 2-0, 7'nci dakikada geriye düştüğünüz zaman Fenerbahçe'de gerçekten işimiz çok zorlaşıyor. Futbolcularım denedi ilk yarı birkaç şans bulduk o birkaç şansımızdan biri gole çevrilmiş olsaydı maç 2-1'e gelmiş olacaktı. Belki daha iyi bir moral bulacaktık oyun daha farklı seyredecekti ama tam tersi oldu 3'üncü golü yedik. İlk yarı 3-0 içeri girdik. 2'nci yarı birkaç değişiklikten sonra biraz toparlanıp şanslar bulduk birisini değerlendirdik ama tabi yetmedi sonuç 3-1 mağlup olduk. Biz orda yaptığımız hataları alıp üzerinde çalışacağız. Önümüzdeki Trabzonspor maçı Gençlerbirliği, Başakşehir maçları ve diğer maçlarda bu hataları minimuma indirmemiz gerekiyor."



"ZAMANA İHTİYAÇ GEREKİYOR"

Bulut, bireysel hatalarının fazla olduğunu söyleyerek, "Oyunda 3-4-5 kişi fazla bireysel hata yaptığından o takımın tamamına yansıyor moraller düşüyor. Antalya'da gidermeye çalıştık zamanımız kısa ve kısa zamanda iyi işler yapmaya çalışacağız. O yüzden biraz zamana ihtiyaç gerekiyor" dedi.



"MEVCUT FUTBOLCULARLA EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Cezalı ve sakat oyunculara da değinen Bulut, "Sarı kart cezalılarımız vardı sakat futbolcumuz vardı elimizdeki şuan ki mevcut kadroyla devre arasına kadar gitmek zorundayız. Ama ben bunu bahane olarak kullanamam sonuçta ben bu görevi kabul ettiysem futbolcuları izleyerek bir şeyler yapabileceğim psikolojisiyle buraya geldim. Geldikten sonra farklı bir senaryo görüyorsun ama yine de söylediğim gibi bunun üzerine biz çalışacağız. Takımı daha iyi bir seviyeye getirmeye çalışacağız. Devre arasına kadar istediğimiz puanları alırız. Azubuike Konyaspor maçında bir sakatlık geçirdi. Aytaç'ta maalesef Fenerbahçe maçında dizinde bir sakatlık oldu. Yırtılma olduğundan dolayı ameliyat olacak gibi. 4 hafta aramızda olamayacak. Zaten o mevkide sıkıntımız olduğunu herkes biliyor. Elimizde olan mevcut futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız" İfadelerine yer verdi.



"TRABZONSPOR YENİ BİR HOCAYLA MALATYA'YA GELECEKLER"

Önümüzde Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak olan Trabzonspor mücadelesi hakkında da bilgiler veren Bulut şöyle dedi: "Trabzonspor Akhisar'a karşı 6-1 mağlubiyet yaşadılar hoca değişikliği oldu yeni bir hocayla buraya gelecekler. Bizde mağlup olduk sonuçta 2 takımda hafta sonuna iyi hazırlanıp galip gelmeye çalışacak. Biz Trabzonspor değil kendimizi düşüneceğiz o yüzden en iyi şekilde bugünden hazırlanıp o maça hazır bir şekilde çıkıp istediğimiz puanları inşallah alacağız."

Tesislere de değinen Bulut, "Tesiste ufak tefek eksiklikler var. Sonuçta yeni bina ilk günler zor oluyor ama eksikliklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz" dedi.