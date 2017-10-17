Erol Bulut kadro derinliğinden şikayetçi
Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik sorumlu Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Elimizdeki mevcut kadroyla devre arasına kadar gitmek zorundayız. Ama bu durumu ben bahane olarak kullanamam. Bu görevi kabul ettiysem, bu futbolcuları izleyerek bir şeyler yapabilirim düşüncesiyle buraya geldim" dedi.
"BİREYSEL OLARAK FAZLA HATA YAPIYORUZ"
Fenerbahçe maçında bireysel olarak fazla hata yaptıklarını kaydeden Bulut, "Fenerbahçe karşısında çabuk teslim olduğumuz düşüncesinde değilim. Defansif ve ofansif anlamda tabii eksiklerimiz vardı bunları Antalya kampında tamamlamaya çalıştık. Fenerbahçe gibi kaliteli şampiyonluk iddiası olan bir ekibe karşı oynadık. Bireysel hatalar bu maçta fazla olunca iyi bir rakibe karşı maalesef kalemizde golü gördük. Biz yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremediğimiz zaman işimiz daha da zor oldu. Maçın tekrarını ekibimle önceki gece oturup izledim. Kompakt anlamda iyi bir görüntü var ama bireysel olarak kendimizi daha çok geliştirmemiz lazım. Bireysel olarak fazla hata yapıyoruz" dedi.
"MERKEZE TOP ATILMAMASI KONUSUNDA UYARMIŞTIM"
Bulut, maçtan önce oyuncularını merkeze top atmamaları yönünde uyardığını belirterek, "Maçtan önce oyuncularımı merkeze top atılmaması konusunda uyarmıştım. Fenerbahçe orta alanda kalabalık oynayan baskı kurabilen bir takım, nitekim yediğimiz ilk golü bu şekilde kalemizde gördük. Fenerbahçe karşısında 7. dakikasında 2-0 geriye düşerseniz işiniz hakikaten çok zorlaşıyor. Futbolcularım ilk yarıda oyunda dengeyi sağlamayı denediler. Bulduğumuz 1-2 şansı eğer iyi değerlendirebilseydik belki daha iyi bir moral bulabilecektik. Oyunun gidişatı değişebilecekti ama ilk yarıda 3. golü kalemizde gördük. Oyuncu değişikliklerinden sonra ikinci yarıda biraz toparlandık. Gol şansları bulabildik ama birisini değerlendirebildik ama yetmedi 3-1 mağlup olduk" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR MAÇINA KADAR İYİ ÇALIŞACAĞIZ"
Oyun içerisinde yapılan bireysel hataların takımın tamamını etkilediğini de savunan Bulut şunları söyledi:
"Fenerbahçe maçında yaptığımız bireysel hataların üzerinde durarak Trabzonspor maçına kadar iyi çalışacağız. Gençlerbirliği, Başakşehir ve diğer oynayacağımız maçlara kadar bu hataları minimuma indirmemiz gerekiyor. Oyun içinde 4-5 futbolcu bireysel hata yapınca bu olumsuz tablo takımın tamamının performansını etkiliyor. Otomatik olarak takımın morali düşüyor. Zamanımız kısa ve bu zamanda en iyisini yapmaya çalışıyoruz."
"KADRO DERİNLİĞİMİZ ZATEN KISITLI"
Genç teknik adam, takımda kadro derinliğinin kısıtlı olduğunu belirterek, "Kadro derinliğimiz zaten kısıtlı. Sarı kart cezalısı ve sakat olan futbolcularımız vardı. Elimizdeki mevcut kadroyla devre arasına kadar gitmek zorundayız. Ama bu durumu ben bahane olarak kullanamam. Bu görevi kabul ettiysem bu futbolcuları izleyerek, bir şeyler yapabilirim düşüncesiyle buraya geldim. Geldikten sonra farklı bir senaryo ile karşılaşıyorsunuz ama hatalarımızı minimuma indirebilmek adına çok çalışacağız. Takımı daha iyi seviyeye getirmenin gayretini göstereceğiz. Devre arasına kadar inşallah istediğimiz puanları elde ederiz. Devre arasında yapabileceğimiz 1-2 transferle ikinci yarıda daha iyi bir Yeni Malatyaspor olacağını düşünüyorum.
"AMELİYAT OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR VE 4 HAFTA ARAMIZDA OLAMAYACAK"
Erol Bulut, orta sahada Azubuike'den sonra Aytaç'ın da sakatlığından dolayı uzun süre takımdan ayrı kalacağını ifade ederek, Trabzonspor bu hafta evinde farklı bir mağlubiyet aldı. Hoca değişikliği yaşadılar. Yeni bir hoca ile Malatya'ya gelecekler. Bizde mağlup olduk ve çok çalışıp bu maçı kazanmak isteyeceğiz. Antrenmanlara bu günden başlayıp iyi hazırlanarak istediğimiz puanları inşallah alacağız. Azubuike, Konyaspor maçında sakatlık yaşadı. Aytaç da maalesef Fenerbahçe maçında dizinden sakatlandı. Ameliyat olacak gibi görünüyor ve 4 hafta aramızda olamayacak. Zaten o mevkide sıkıntılarımız olduğunu herkes biliyor" diye konuştu.
Bulut, yeni tesisteki eksikliklerle ilgili sorulan bir soruya ise, "Tesisle ilgili ufak tefek eksikler var. Sonuçta yeni bina ilk günler biraz zor oluyor. Eksikliklerimizin en kısa zamanda giderilmesini sağlayacağız" şeklinde cevap verdi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:40
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 91
Yorum
hakan Oynamadan nasıl maç nasıl kazanılır hocaları da iyi biliyor hep gerginlik hep gerginlikAli Palabıyıkı da maça ayarlayabilirlerse sonuç bell
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 1
Yorum
ali Bu takımın iyi çalışmadığını gösterir
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Ustalık devri
Toplam 13
Yorum
Aslan başı dik yürür Aşağıdaki yorumlarn çoğunu hakszlık olarak buluyorm belli bir çaba,emek var Tudor ne yapmasnı gerektiğni öğrenmş durumda brakn grevini yapsn
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