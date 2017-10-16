 Malatya’nın geleceği aydınlık – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Malatya’nın geleceği aydınlık

    Malatya’nın geleceği aydınlık
    Yeni Malatya Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, Türkiye'nin sayılı alt yapılarından biri olan Fenerbahçe ile beraber kalmanın önemli olduğunu söyledi. Uçkun, "Yeni Malatyaspor'un geleceği aydınlık" ifadesini kullandı.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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