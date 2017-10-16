Malatya’nın geleceği aydınlık

Yeni Malatya Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, Türkiye'nin sayılı alt yapılarından biri olan Fenerbahçe ile beraber kalmanın önemli olduğunu söyledi. Uçkun, "Yeni Malatyaspor'un geleceği aydınlık" ifadesini kullandı.