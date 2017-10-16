Erken gollerle şoka girdik
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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Ömür’den siftah
Toplam 1
Yorum
manuel bosuna transferler castillo her mac oynamali. burak 5 hafta dinlendirilse idi rodo ligi sallamisti simdi. burakta sakatliktan gelip formasin
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Kendisine oynuyor
Toplam 1
Yorum
tr sizin gibi para prim almadığı maçlarda sahada geziyormu
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İşte size fırsat
Toplam 2
Yorum
tr şifreye ne gerek var , para verdinmi oynuyorlar vermedinmi sahada geziyorlar
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