 Erken gollerle şoka girdik – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Erken gollerle şoka girdik

    Erken gollerle şoka girdik
    MALATYASPOR'un teknik direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmanda zor bir takıma karşı oynadıkların belirtti. Daha maçın başında gelen gollerle moral olarak çöktüklerini dile getiren genç çalıştırıcı, "İstediklerimizi yapamadık. Erken gollerin şokunu üstümüzden atamadık. Böyle maçlara iyi başlamak çok önemlidir. Evet bu çok moral bozucu bir sonuç ama en kısa sürede gelecek maça odaklanacağız" diye konuştu.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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