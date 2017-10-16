 "Erken goller yedik" – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    "Erken goller yedik"

    "Erken goller yedik"

    Süper Lig takımlarından Evkur Yeni 'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, maçında kalelerinde erken goller gördüklerini söyledi.

    Gündüz, yaptığı açıklamada, deplasmanda 3-1 yenildikleri maçına çok iyi hazırlandıkları ancak karşılaşmadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını ifade etti. Karşılaşmayı değerlendiren Gündüz, "Fenerbahçe maçının ilk yarısında çok kötü oynadık. İkinci yarı toparlandık ancak 3-1 mağlup olduk. Ayrıca erken goller yedik." dedi. Gündüz, Fenerbahçe'nin gücünü bildiklerini, bu maçı unutarak önlerine bakacaklarını anlatarak, "Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Takım bugün Malatya'ya dönerek bu hafta sahamızda karşılaşacağımız Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılacağız." ifadesini kullandı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:08
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