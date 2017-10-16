Gündüz, yaptığı açıklamada, deplasmanda 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıkları ancak karşılaşmadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını ifade etti. Karşılaşmayı değerlendiren Gündüz, "Fenerbahçe maçının ilk yarısında çok kötü oynadık. İkinci yarı toparlandık ancak 3-1 mağlup olduk. Ayrıca erken goller yedik." dedi. Gündüz, Fenerbahçe'nin gücünü bildiklerini, bu maçı unutarak önlerine bakacaklarını anlatarak, "Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Takım bugün Malatya'ya dönerek bu hafta sahamızda karşılaşacağımız Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılacağız." ifadesini kullandı.