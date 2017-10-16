"Erken goller yedik"
Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, Fenerbahçe maçında kalelerinde erken goller gördüklerini söyledi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, deplasmanda 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıkları ancak karşılaşmadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını ifade etti. Karşılaşmayı değerlendiren Gündüz, "Fenerbahçe maçının ilk yarısında çok kötü oynadık. İkinci yarı toparlandık ancak 3-1 mağlup olduk. Ayrıca erken goller yedik." dedi. Gündüz, Fenerbahçe'nin gücünü bildiklerini, bu maçı unutarak önlerine bakacaklarını anlatarak, "Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Takım bugün Malatya'ya dönerek bu hafta sahamızda karşılaşacağımız Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılacağız." ifadesini kullandı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:08
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
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Ekrem UZUN Yıllardır söylüyordum, bu gizli Fenerli Ersun ile bu iş gitmez. Bu adam bugüne kadar sahaya hiç bir zaman doğru 11 ile çıkmadı.
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
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memoli Banko GS kazanır FB nin %1 sansı yok
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Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 11
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arsen l. İlk yarı bitmeden BJK Başakşehir ve Akhisar dan biri lider olur.
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