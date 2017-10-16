 Değişilik yaramadı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Değişilik yaramadı

    Değişilik yaramadı
    Evkur Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut da takımında 4 değişiklik yaptı. Bulut, cezalı Chebake, Rahman ile sakatlığı olan Azubuike'yi kadroya almazken, Eren Tozlu'yu yedek kulübesinde oturttu. Bu isimlerin yerine, Muenfuh Sincere, Aly Cissokho, Abdoulaye Diallo ve Dia'ya forma verdi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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