Değişilik yaramadı

Evkur Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut da takımında 4 değişiklik yaptı. Bulut, cezalı Chebake, Rahman ile sakatlığı olan Azubuike'yi kadroya almazken, Eren Tozlu'yu yedek kulübesinde oturttu. Bu isimlerin yerine, Muenfuh Sincere, Aly Cissokho, Abdoulaye Diallo ve Dia'ya forma verdi.