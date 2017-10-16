Adil Gevrek: “Böyle güçlü rakipler karşısında çabuk çözülmeyeceksin”
Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan E. Yeni Malatyaspor’da yenilginin üzüntüsü yaşanırken, Kulüp Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, maçın başında yedikleri 2 golden sonra toparlanamadıklarını, rakip karşısında şanslarının yanlarında olmadığını söyledi.
"Puan kaybetme opsiyonumuz azaldı"
Gevrek, ligde artık puan kaybetme opsiyonlarının azaldığını da ifade ederek, "Süper Lig'deki ilk sezonumuzda hedef olarak ligde kalma yönünde açıklamalarımız oldu. Ama bu takıma güveniyorum ve daha iyi bir pozisyonda ligi bitireceğimizi düşünüyorum. Tabi lig gittikçe zorlaşacak. Her takım her takımda puan alacak. Bizim de artık puan kaybetme opsiyonumuz azaldı. Özellikle sahamızda oynayacağımız müsabakalarda puan kaybetme lüksümüz yoktur. Bu hafta Malatya'da Trabzonspor ile oynayacağımız maça iyi bir fırsat olarak bakıyoruz. Umarım takım olarak gerçek kimliğimize bürünüp, sahamızdaki bu maçı kazanırız" diye konuştu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:11
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 2
Yorum
TS3561 NE TERİMİ ŞAKAMISINIZ
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
fanatık ts lı Sayın baskan bu hoca ıle mı sampiyon olucaktı bu takım 2 mac kazanıp 2 macta 10 gol yemeylemı olucak. bizleri bu kadar üzmeye hakkı yok
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
özgür taktiği belki küçük takımlarda tutabilir ama büyük takım gibi oynatmıyordu
Adil Gevrek: “Böyle güçlü rakipler karşısında çabuk çözülmeyeceksin” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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