Issiar Dia, 5 yıl sonra Kadıköy'de maça çıktı. Fenerbahçe formasını 2010- 2012 yıllarında giyen Senegalli futbolcu, son olarak Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de sarı-lacivertli takımla maça çıkmıştı. Dia, 5 yılı aşkın bir süre sonra bu sefer Kadıköy'e rakip olarak geldi.



Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Dia, yeniden Kadıköy'de çıkmanın heyecan verici olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Benim için özel bir gündü. Kazanmak isterdik ama olmadı. Fenerbahçe güçlü bir takım" diye konuştu.