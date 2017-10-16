 3 maçta 15 gol atıldı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    3 maçta 15 gol atıldı

    3 maçta 15 gol atıldı
    MALATYASPOR'UN deplasman maçları hayli gollü geçiyor... Sarısiyahlı takımın son üç deplasman maçında fileler tam 15 kez sarsıldı. Maç başına ortalama 5 gol atıldı. Dördüncü haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 yenilen Malatya, 6. haftada ise Karabük'ü deplasmanda 4-2 yenmişti. Doğu ekibi, dünkü Fenerbahçe mücadelesinden de 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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