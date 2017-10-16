3 maçta 15 gol atıldı

MALATYASPOR'UN deplasman maçları hayli gollü geçiyor... Sarısiyahlı takımın son üç deplasman maçında fileler tam 15 kez sarsıldı. Maç başına ortalama 5 gol atıldı. Dördüncü haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 yenilen Malatya, 6. haftada ise Karabük'ü deplasmanda 4-2 yenmişti. Doğu ekibi, dünkü Fenerbahçe mücadelesinden de 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.