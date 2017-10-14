Yeni Malatyaspor yönetiminde görev değişikliği
Yeni Malatyaspor Kulübünde genel sekreter Baki Budakoğlu'nun istifa etmesi dolayısıyla yönetim kurulunda görev değişiklikleri yapıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Budakoğlu'nun görevi, futbol şube sorumlusu Burak Çakır'a verildi.
Çakır'dan boşalan futbol şube sorumluluğu görevine Gökhan Çelik getirildi. Reklam ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Aziz Yalçınkaya ise ikinci başkan oldu.
Bu arada, yedek yönetici Remzi Uğur, tesis, stat ve taraftar sorumlusu, Suat Tekin de genel kaptanlığa getirildi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:02
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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