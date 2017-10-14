Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Sarı-siyahlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 8. haftaya 8 puanla 12. sırada girdi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Malatya temsilcisi, yeni teknik direktörleri Erol Bulut yönetiminde İstanbul'dan en az bir puanla dönmeyi hedefliyor.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de ilk kez rakip olacağı Fenerbahçe ile 2011'de Türkiye Kupası'nda karşılaştı ve evindeki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada bir kez galip gelirken, 2'sini kaybetti. Sarı-siyahlılar tek deplasman galibiyetini Kardemir Karabükspor'a karşı 4-2'lik sonuçla aldı.

Malatya ekibi, oynadığı 3 deplasman karşılaşmasında rakip ağları 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.