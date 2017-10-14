Yeni Malatyaspor deplasmanda puan arayacak
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Sarı-siyahlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 8. haftaya 8 puanla 12. sırada girdi.
Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Malatya temsilcisi, yeni teknik direktörleri Erol Bulut yönetiminde İstanbul'dan en az bir puanla dönmeyi hedefliyor.
Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de ilk kez rakip olacağı Fenerbahçe ile 2011'de Türkiye Kupası'nda karşılaştı ve evindeki maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada bir kez galip gelirken, 2'sini kaybetti. Sarı-siyahlılar tek deplasman galibiyetini Kardemir Karabükspor'a karşı 4-2'lik sonuçla aldı.
Malatya ekibi, oynadığı 3 deplasman karşılaşmasında rakip ağları 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:46
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‘Elleri titremesin!’
Toplam 3
Yorum
konya son maçlara bakınca hiçte öyle görünmüyor ayağınızı denk alın ligde 6-7 tane vasat takımla oynadınız kendinizi aslan zannetmeyin görüşücez
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Sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Aslan G.RODRIQUEZ'I UNUTMUSSUNUZ !
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Serdar müjdesi
Toplam 4
Yorum
ged 61 ne transfermiş arkadaş yaaa..brezilya dizisi gibi bitmek bilmiyor..bundan biz bittik haberler bitmiyor..vallahi kusacaz artık...
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