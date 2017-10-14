 Yeni Malatyaspor deplasmanda puan arayacak – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    deplasmanda puan arayacak

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> deplasmanda puan arayacak

    Evkur , Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

    Sarı-siyahlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 8. haftaya 8 puanla 12. sırada girdi.

    Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Malatya temsilcisi, yeni teknik direktörleri Erol Bulut yönetiminde İstanbul'dan en az bir puanla dönmeyi hedefliyor.

    Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de ilk kez rakip olacağı ile 2011'de Türkiye Kupası'nda karşılaştı ve evindeki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

    Evkur , bu sezon deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada bir kez galip gelirken, 2'sini kaybetti. Sarı-siyahlılar tek deplasman galibiyetini Kardemir Karabükspor'a karşı 4-2'lik sonuçla aldı.

    Malatya ekibi, oynadığı 3 deplasman karşılaşmasında rakip ağları 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:46
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