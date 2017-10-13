Malatya, F.Bahçe’ye bilendi
Kadıköy'de F.Bahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Ravcı, "İyi hazırlandığımız bu maçtan puan hedefliyoruz. Tabii çok zor geçeceğine şüphemiz yok. Kendi kalitemizi sahaya yansıtmamız halinde oradan puan yada puanlarla dönme şansımız var. Umarım oradan istediğimiz sonuçla döneriz. İstanbul'daki hemşehrilerimizi maçımıza bekliyoruz" diye konuştu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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