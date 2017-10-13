Malatya, F.Bahçe’ye bilendi

Kadıköy'de F.Bahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Ravcı, "İyi hazırlandığımız bu maçtan puan hedefliyoruz. Tabii çok zor geçeceğine şüphemiz yok. Kendi kalitemizi sahaya yansıtmamız halinde oradan puan yada puanlarla dönme şansımız var. Umarım oradan istediğimiz sonuçla döneriz. İstanbul'daki hemşehrilerimizi maçımıza bekliyoruz" diye konuştu.