 Erol Bulut: "Kazanmaya gidiyoruz" – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Erol Bulut: "Kazanmaya gidiyoruz"

    Erol Bulut: "Kazanmaya gidiyoruz"

    Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde "Galibiyet için gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Süper Lig'de 7 haftada 8 puan toplayan Malatya temsilcisi, milli maç arasında gittiği Antalya'da çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yarın sabah yapacağı çalışmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

    İstanbul'da tedavi gören Azubuike'nin katılmadığı antrenman 1.5 saat sürerken, futbolcuların hırslı ve istekli oluşları teknik heyeti memnun etti.

    Evkur , yarın sabah yapacağı çalışmanın ardından 8. Haftada deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geçecek.

    Bu arada Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını ifade etti.

    "KAYBETMEYE DEĞİL, KAZANMAYA GİDİYORUZ"
    Fenerbahçe müsabakasıyla birlikte zor bir periyoda girdiklerini kaydeden Bulut, "Milli Takım arasında Antalya'da kamp yapma fırsatı bulduk.

    Çalışmalarımız oldukça verimli geçti. Tabii bu süreç oyuncularımı daha iyi tanımak ve onlarla güçlü bir bağ kurmak için iyi bir fırsat oldu. Oyuncularımın çalışma arzularından memnunum. Bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçıyla birlikte zor bir periyoda gireceğiz. Fenerbahçe güçlü bir rakip. Ancak bu tür maçları her zaman favoriler kazanmaz. O gün oyuncularımın istek ve arzuları da müsabakanın sonucunun ne şekilde ortaya çıkacağında önemli bir etken olduğunu biliyorum. Biz oraya kaybetmeye değil, kazanmaya gidiyoruz. Rakiplerin" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:27
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