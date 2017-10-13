Erol Bulut: "Kazanmaya gidiyoruz"
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde "Galibiyet için gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da tedavi gören Azubuike'nin katılmadığı antrenman 1.5 saat sürerken, futbolcuların hırslı ve istekli oluşları teknik heyeti memnun etti.
Evkur Yeni Malatyaspor, yarın sabah yapacağı çalışmanın ardından 8. Haftada deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geçecek.
Bu arada Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını ifade etti.
"KAYBETMEYE DEĞİL, KAZANMAYA GİDİYORUZ"
Fenerbahçe müsabakasıyla birlikte zor bir periyoda girdiklerini kaydeden Bulut, "Milli Takım arasında Antalya'da kamp yapma fırsatı bulduk.
Çalışmalarımız oldukça verimli geçti. Tabii bu süreç oyuncularımı daha iyi tanımak ve onlarla güçlü bir bağ kurmak için iyi bir fırsat oldu. Oyuncularımın çalışma arzularından memnunum. Bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçıyla birlikte zor bir periyoda gireceğiz. Fenerbahçe güçlü bir rakip. Ancak bu tür maçları her zaman favoriler kazanmaz. O gün oyuncularımın istek ve arzuları da müsabakanın sonucunun ne şekilde ortaya çıkacağında önemli bir etken olduğunu biliyorum. Biz oraya kaybetmeye değil, kazanmaya gidiyoruz. Rakiplerin" diye konuştu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:27
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Michael Jordan'dan NBA tepkisi
Toplam 4
Yorum
burak anladıysam arap oliiim.
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Aboubakar’a 50 milyon €
Toplam 11
Yorum
BJK'li Firsatin varken8-10 milyon'u verip alacaktin. simdi aglariz böyle. Bastan belliydi böyle olacagi saf gibi nelere inaniyordunuz ki ?
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''Basketbola yeni başlamış gibiyim''
Toplam 1
Yorum
seda ooo cok ugrastim senle teknigin iyi tek engelin algin ,bi kocla calis algini actir bak nasil ucuyon inanamican kendine
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