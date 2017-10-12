 Malatyaspor’da Chebake’ye doğum günü sürprizi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Malatyaspor’da Chebake’ye doğum günü sürprizi

    Malatyaspor’da Chebake’ye doğum günü sürprizi

    Evkur Yeni Malatyaspor’da 28 yaşına giren Faslı oyuncu Issam Chebake’ye arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

    Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, 12 Ekim'de doğan Chebake için Brezilya usulü doğum günü kutlaması düzenlendi.

    Futbolcular, başarılı futbolcunun üzerine un döküp başında yumurta kırdı. Faslı oyuncunun da takım arkadaşlarına aynı şekilde karşılık verdiği kutlamada renkli görüntüler yaşandı. Arkadaşlarının sürprizinin ardından açıklamada bulunan Chebake, doğum günü kutlaması için arkadaşlarına teşekkür etti.

    Yeni yaşından beklentileri sorulan Chebake, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendimi 19 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Dökülen un nedeniyle saçlarım beyazladı ama ben çok gencim. Onun dışında değişen bir şey yok. Bu sene Malatya'da başarılı olacağız inşallah" dedi.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:48
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