Malatyaspor’da Chebake’ye doğum günü sürprizi
Evkur Yeni Malatyaspor’da 28 yaşına giren Faslı oyuncu Issam Chebake’ye arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, 12 Ekim'de doğan Chebake için Brezilya usulü doğum günü kutlaması düzenlendi.
Futbolcular, başarılı futbolcunun üzerine un döküp başında yumurta kırdı. Faslı oyuncunun da takım arkadaşlarına aynı şekilde karşılık verdiği kutlamada renkli görüntüler yaşandı. Arkadaşlarının sürprizinin ardından açıklamada bulunan Chebake, doğum günü kutlaması için arkadaşlarına teşekkür etti.
Yeni yaşından beklentileri sorulan Chebake, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendimi 19 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Dökülen un nedeniyle saçlarım beyazladı ama ben çok gencim. Onun dışında değişen bir şey yok. Bu sene Malatya'da başarılı olacağız inşallah" dedi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:48
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
Toplam 78
Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
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Yorum
Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 17
Yorum
şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
Malatyaspor’da Chebake’ye doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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