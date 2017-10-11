KORKUSUZ MALATYA
Genç çalıştırıcı, “Bir bakmışsınız, Kadıköy’den çok kolay 3 puan çıkarmışsınız, bir bakmışsınız kolay maçta yenilmişsiniz. Biz de bu bilinçle rakiplerin ismine bakmadan hazırlanıyoruz” dedi
MAÇ SEÇME DURUMU YOK
TAKIMINI Fenerbahçe'nin isminden korkmamaları konusunda motive ettiğini belirten genç teknik adam, "Fenerbahçe maçıyla birlikte zor bir periyoda gireceğiz. Tabii lig her yönüyle bugün ya da yarın oynanacak. Maç seçme ya da fikstür değiştirme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bu anlamda bizim için bu işin zoru veya kolayı yok. Bir bakmışsınız, Kadıköy'den çok kolay bir şekilde 3 puan çıkarmışsınız, bir bakmışsınız kolay görünen karşılaşmada yenilmişsiniz. Biz de bu bilinçle rakiplerin ismine bakmadan en iyi şekilde hazırlanıyoruz" diye iddialı konuştu.
YENİ TESİSİNE KAVUŞTU
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Orduzu Pınarbaşı'ndaki yeni tesis, Malatyaspor'a teslim edildi. Bir süredir otelde konaklayan Malatya'nın Fenerbahçe maçı sonrası yeni tesisine taşınacağı bildirildi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam istifa gerekçelerinden biri olarak tesisleri göstermişti.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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