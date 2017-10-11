KORKUSUZ MALATYA

Genç çalıştırıcı, “Bir bakmışsınız, Kadıköy’den çok kolay 3 puan çıkarmışsınız, bir bakmışsınız kolay maçta yenilmişsiniz. Biz de bu bilinçle rakiplerin ismine bakmadan hazırlanıyoruz” dedi

KADIKÖY'DE Fenerbahçe'yle karşılaşacak Yeni Malatyaspor, milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Ligde 7 haftada 8 puan toplayan sarı-kırmızılılarda yeni Teknik Direktör Erol Bulut, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte zor bir maç takviminin kendilerini beklediğini vurgularken, Antalya'daki kampta takımı daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Bulut, "Milli arada Antalya'da küçük bir kamp fırsatı bulduk. Çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor burada. Tabii bu süreç benim adıma da oyuncularımı daha iyi tanımak ve onlarla güçlü bir bağ kurmak için iyi bir fırsat oldu. Takımla anlaşır anlaşmaz kısa bir süre içerisinde ligde Atiker Konyaspor maçına çıkmıştık. Oyuncularımın antrenmanlardaki çalışma arzularından çok memnunum" değerlendirmesinde bulundu.



MAÇ SEÇME DURUMU YOK

TAKIMINI Fenerbahçe'nin isminden korkmamaları konusunda motive ettiğini belirten genç teknik adam, "Fenerbahçe maçıyla birlikte zor bir periyoda gireceğiz. Tabii lig her yönüyle bugün ya da yarın oynanacak. Maç seçme ya da fikstür değiştirme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bu anlamda bizim için bu işin zoru veya kolayı yok. Bir bakmışsınız, Kadıköy'den çok kolay bir şekilde 3 puan çıkarmışsınız, bir bakmışsınız kolay görünen karşılaşmada yenilmişsiniz. Biz de bu bilinçle rakiplerin ismine bakmadan en iyi şekilde hazırlanıyoruz" diye iddialı konuştu.



YENİ TESİSİNE KAVUŞTU

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Orduzu Pınarbaşı'ndaki yeni tesis, Malatyaspor'a teslim edildi. Bir süredir otelde konaklayan Malatya'nın Fenerbahçe maçı sonrası yeni tesisine taşınacağı bildirildi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam istifa gerekçelerinden biri olarak tesisleri göstermişti.

