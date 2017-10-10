F.Bahçe’ye gözdağı

FENERBAHÇE deplasmanında ter dökecek Y.Malatyaspor, şampiyonluk yarışında yara alan güçlü rakibine gözdağı verdi. Sportif direktör Ali Ravcı, "Toparlanma adına bizim maça ayrı bir gözle bakılıyor. Ben oyuncularımıza inanıyorum. Umarım istediğimiz sonuçla döner ve bunun moraliyle önümüzdeki süreci daha aydınlık görebiliriz" dedi.