Boutaib'in performansı göz dolduruyor

Fransa'nın Strasbourg takımında geçen sezon 20 gol atarak, gol krallığında ikinci sırada yer alan Boutaib, gösterdiği performansla hem takımını birinci lige taşıdı hem de Fas Milli Takımı'na seçildi.

Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon yakaladığı formu sarı-siyahlı takımda da sürdürüyor. Boutaib, bu performansıyla Fas Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına girdi.

Faslı futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 5 gol atarken, 2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda ülkesi adına 4 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.



Süper Lig'e iyi başladı

Boutaib, Evkur Yeni Malatyaspor ile ilk sezonunu geçirdiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.

Sezonun ilk haftasındaki Osmanlıspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Boutaib, 3. haftada 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında takımının tek golünü kaydetti.

Boutaib'in bir gol attığı ve 4-2 sona eren Bursaspor maçında ise Evkur Yeni Malatyaspor puan alamadı.

Golcü futbolcu, ligin 6. haftasında 4-2 kazanılan Kardemir Karabükspor müsabakasında da bir kez fileleri havalandırdı.

Boutaib, 2-0 kaybedilen Demirgrup Sivasspor maçı, 3-2 mağlup olunan Kasımpaşa karşılaşması ve 1-1 sona eren Atiker Konyaspor mücadelesinde gol sevinci yaşayamadı.



Milli takımda hat-trick yaptı

Süper Lig'deki performansıyla göz dolduran golcü futbolcu, formasını giydiği Fas Milli Takımı'na da önemli katkılar sağlıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Fenerbahçe'den Nabil Dirar ve Galatasaray'dan Younes Belhanda'nın da kadrosunda yer aldığı Fas Milli Takımı, Gabon'u 3-0 mağlup etti.

Fas Milli Takımı'nın karşılaşmadaki 3 golünü de Evkur Yeni Malatyaspor'un golcüsü Boutaib kaydetti.

Gabon maçında hat-trick yaparak takımının galip gelmesinde büyük rol oynayan Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı'yla çıktığı 10'uncu maçta toplamda 4 gole ulaştı.



"Takıma önemli katkılar sağlıyor"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boutaib'in son derece başarılı bir futbolcu olduğunu söyledi.

Yeni transfer Boutaib'in takıma önemli katkılar sağladığını belirten Ravcı, "Boutaib takıma iyi ve çabuk adapte oldu. Attığı gollerle de ligde takıma önemli katkılar sağlıyor. Kişilik olarak da son derece düzgün bir futbolcu." diye konuştu.

Ravcı, Boutaib'in performansının her geçen gün daha iyiye doğru gideceğine inandığını kaydederek, "Boutaib'in hem takımımızda hem de Fas Milli Takımı'nda gösterdiği performans ve attığı goller bizi memnun ediyor. Başarılarının devam edeceğine inanıyoruz." değenlendirmesinde bulundu.