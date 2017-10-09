YENİ MALATYASPOR'DA İSTİFA
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un yönetim kurulu üyesi Baki Budakoğlu’nun sağlık sorunlarından dolayı görevinden istifa ettiği belirtildi.
Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulu üyemiz ve Kulüp Genel Sekreterimiz Baki Budakoğlu son üç aydır yaşadığı talihsiz sağlık problemlerinin devam etmesi ve doktorların tavsiyesi ile dinlenmek ve strese bağlı aktivitelerden uzak durma gerekliliğini dikkate alarak Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi gerekmiştir. Baki Budakoğlu bu süreçte başkanımızdan ve Yönetim Kurulumuzdan affını istemiştir. Kulübümüzün kurumsallaşması adına önemli adımlar atan ve bu uğurda işinden hatta sağlığından fedakarlık yapan Baki Budakoğlu'na Yeni Malatyaspor Yönetimi olarak minnetlerimizi sunar, Yüca Allah'tan acil şifalar dileriz."
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:27
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
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En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
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