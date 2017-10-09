 YENİ MALATYASPOR'DA İSTİFA – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'DA İSTİFA

    YENİ MALATYASPOR'DA İSTİFA

    Süper Lig ekibi Evkur ’un yönetim kurulu üyesi Baki Budakoğlu’nun sağlık sorunlarından dolayı görevinden istifa ettiği belirtildi.

    Evkur Kulübü yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu üyemiz ve Kulüp Genel Sekreterimiz Baki Budakoğlu son üç aydır yaşadığı talihsiz sağlık problemlerinin devam etmesi ve doktorların tavsiyesi ile dinlenmek ve strese bağlı aktivitelerden uzak durma gerekliliğini dikkate alarak Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi gerekmiştir" denildi.

    Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Yönetim Kurulu üyemiz ve Kulüp Genel Sekreterimiz Baki Budakoğlu son üç aydır yaşadığı talihsiz sağlık problemlerinin devam etmesi ve doktorların tavsiyesi ile dinlenmek ve strese bağlı aktivitelerden uzak durma gerekliliğini dikkate alarak Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi gerekmiştir. Baki Budakoğlu bu süreçte başkanımızdan ve Yönetim Kurulumuzdan affını istemiştir. Kulübümüzün kurumsallaşması adına önemli adımlar atan ve bu uğurda işinden hatta sağlığından fedakarlık yapan Baki Budakoğlu'na Yeni Malatyaspor Yönetimi olarak minnetlerimizi sunar, Yüca Allah'tan acil şifalar dileriz."
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:27
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