 MALATYALI BOUTAIB'DEN ŞOV – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    MALATYALI BOUTAIB'DEN ŞOV

    MALATYALI BOUTAIB'DEN ŞOV

    Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı, Gabon karşısında hat-trick yaptı

    Y.MALATYASPOR'UN formasını giyen Khalid Boutaib, ülkesi Fas'ın Gobon'u 3-0 yendiği maçta hat-trick yaparak mücadeleye damgasını vurdu. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada, B.Dortmund'un dünya yıldızı Aubameyang'ın da formasını giydiği rakibini ağırlayan Fas'ın golleri 38, 56 ve 72. dakikalarda Boutaib'den geldi. Fas Milli Takımı bu sonuçla puanını 9'a yükseltip son maçlara lider girmeyi başardı. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, Süper Lig'de Y.Malatyaspor'da oynadığı 8 maçta 5 gol kaydetti.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MALATYALI BOUTAIB'DEN ŞOV haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.