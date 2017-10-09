MALATYALI BOUTAIB'DEN ŞOV

Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı, Gabon karşısında hat-trick yaptı

Y.MALATYASPOR'UN formasını giyen Khalid Boutaib, ülkesi Fas'ın Gobon'u 3-0 yendiği maçta hat-trick yaparak mücadeleye damgasını vurdu. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada, B.Dortmund'un dünya yıldızı Aubameyang'ın da formasını giydiği rakibini ağırlayan Fas'ın golleri 38, 56 ve 72. dakikalarda Boutaib'den geldi. Fas Milli Takımı bu sonuçla puanını 9'a yükseltip son maçlara lider girmeyi başardı. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, Süper Lig'de Y.Malatyaspor'da oynadığı 8 maçta 5 gol kaydetti.