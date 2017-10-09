"F.BAHÇE MAÇINA İYİ HAZIRLANIYORUZ"
Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Ravcı, yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini kaydetti.
Bu müsabakayı unutarak Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Ravcı, takımın bu maça Antalya'da hazırlandığını aktardı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Ravcı, şöyle konuştu:
"Antalya'daki kamp çalışmalarımızı çift antrenmanla sürdürdük. Futbolcularımıza bir günlük izin verdik. Yarından itibaren çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıyoruz, moral ve motivasyon olarak da iyi durumdayız. Eksik olan oyuncularımız var. Rahman Buğra Çağıran, Issam Chebake ve Azubuike'nin sakatlığı bulunuyor. Eksikler olsa da diğer futbolcularımızın bu açığı gidereceğini düşünüyoruz. Takımda her futbolcuya zaman zaman fırsat gelecek. Herhangi bir sıkıntımız yok, çalışmalarımız devam ediyor."
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:35
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HELAL OLSUN SİZE
Toplam 17
Yorum
MİKAYİL BAZ İSTANBULDA OLSAM DA MAÇA GİTSEM
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''Kaldırın kafanızı!''
Toplam 4
Yorum
tudorcan tudor efendi kaldi 2 hafta fenerbahce maglubiyeti sonrasi ne yapacaksin bakalim cok merak ediyorum
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FORMAYI UNUTTULAR
Toplam 4
Yorum
kunta kinte adam almanci arabayi ordan almis ucuza da mal etmistir burada olsa 3 misli fiyati abartmaylaim o yuzden
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