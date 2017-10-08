 Malatya hırs küpü – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Malatya hırs küpü

    Malatya hırs küpü
    YENİ Malatyaspor'un başında çıktığı ilk maçta Konya ile berabere kalan , camiaya umut saçtı. İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten genç hoca, "Kulübün başarısı için vargücüyle çalışan bir yönetimi de sahibiz. Öncelikli hedefimiz bu takımı Süper Lig'de kalıcı tutmak. Potansiyali olan bir ekibiz ve taraftarlarımızın da desteğiyle Malatya'yı ligin zor deplasmanlarından yapacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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