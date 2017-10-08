 Khalid Boutaib 3 golle yıldızlaştı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    3 golle yıldızlaştı

    Khalid Boutaib 3 golle yıldızlaştı

    Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyen ülkesi Fas’ın Gobon’u 3-0 yendiği maçta hat-trick yaparak mücadeleye damgasını vurgu.

    Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas'ın Gabon'u 3-0 mağlup ettiği müsabakanın yıldızı attığı 3 golle Evkur Yeni Malatyasporlu Boutaib oldu.

    Aubemeyanglı Gabon'u ağırlayan Fas'ın golleri 38, 56 ve 72. dakikalarda Boutaib'ten gelirken, Fas Milli Takımı bu sonuçla puanını 9'a yükseltip son maçlara lider girmeyi başardı. Attığı 3 golle ülkesine 3 puan kazandıran Khalid, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 8 maçta 5 gol kaydetti.
    Karşılaşmada Fas Milli Takımı'nda Galatasaraylı Belhanda ve Fenerbahçeli Dirar da 90 dakika forma giydi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:53
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