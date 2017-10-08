Khalid Boutaib 3 golle yıldızlaştı
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Khalid Boutaib ülkesi Fas’ın Gobon’u 3-0 yendiği maçta hat-trick yaparak mücadeleye damgasını vurgu.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas'ın Gabon'u 3-0 mağlup ettiği müsabakanın yıldızı attığı 3 golle Evkur Yeni Malatyasporlu Boutaib oldu.
Aubemeyanglı Gabon'u ağırlayan Fas'ın golleri 38, 56 ve 72. dakikalarda Boutaib'ten gelirken, Fas Milli Takımı bu sonuçla puanını 9'a yükseltip son maçlara lider girmeyi başardı. Attığı 3 golle ülkesine 3 puan kazandıran Khalid, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 8 maçta 5 gol kaydetti.
Karşılaşmada Fas Milli Takımı'nda Galatasaraylı Belhanda ve Fenerbahçeli Dirar da 90 dakika forma giydi.
Aubemeyanglı Gabon'u ağırlayan Fas'ın golleri 38, 56 ve 72. dakikalarda Boutaib'ten gelirken, Fas Milli Takımı bu sonuçla puanını 9'a yükseltip son maçlara lider girmeyi başardı. Attığı 3 golle ülkesine 3 puan kazandıran Khalid, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 8 maçta 5 gol kaydetti.
Karşılaşmada Fas Milli Takımı'nda Galatasaraylı Belhanda ve Fenerbahçeli Dirar da 90 dakika forma giydi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Toplam 2
Yorum
Kartaliçe Takimin yasi buyuyyo bunun icin boyle genc ve yeteneklileri birakmamamiz lazim ustelik bizin bu kadar seviyosa
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
bjk bırakın şenol hoca nın peşini!!
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
ozgur tff çok yanlış kararlar alıyor illahi finlandiyaya karşı rezil mi olalım
Khalid Boutaib 3 golle yıldızlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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