BULUT'TAN FENERBAHÇE MOTİVASYONU

MİLLİ arayı Antalya'da kampla değerlendiren Yeni Malatya, çalışmalarını moralli şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut, ilk çalışmada saha ortasına topladığı oyuncularına Fenerbahçe maçına yönelik bir motivasyon konuşması yaptığı bildirildi. Bulut'un, "Biz özgüvenli bir şekilde, gerçek kimliğimizi sahaya yansıtmamız halinde oradan puanla dönebiliriz. Ben buna yürekten inanıyorum, sizin de inanmanızı istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.