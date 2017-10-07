 BULUT'TAN FENERBAHÇE MOTİVASYONU – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    BULUT'TAN FENERBAHÇE MOTİVASYONU

    BULUT'TAN FENERBAHÇE MOTİVASYONU
    MİLLİ arayı Antalya'da kampla değerlendiren Yeni Malatya, çalışmalarını moralli şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut, ilk çalışmada saha ortasına topladığı oyuncularına Fenerbahçe maçına yönelik bir motivasyon konuşması yaptığı bildirildi. Bulut'un, "Biz özgüvenli bir şekilde, gerçek kimliğimizi sahaya yansıtmamız halinde oradan puanla dönebiliriz. Ben buna yürekten inanıyorum, sizin de inanmanızı istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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