Yeni Malatyaspor'da Divan Kurulu’nun toplantısı
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nun kulüp yönetimiyle yaptığı denetleme toplantısından birlik beraberlik mesajı çıktı.
Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, toplantıda yaptığı konuşmada Yeni Malatyaspor'un Malatya'nın ortak sevdası ve paydası olduğunu belirterek, "Gönlü, yüreği, duaları Yeni Malatyaspor ile olan dünyanın dört bir tarafındaki hemşerilerimize karşı ciddi sorumluluklarımız var. Bunun için Malatya'mızdaki tüm dinamiklerin Yeni Malatyasporumuz'a sahip çıkması, elini taşın altına koyması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.
Yeni Malatyaspor'u zorlu bir ligin beklediğini belirten Başkan Çakır, "Kulüp yönetimimizle, teknik heyetimizle, taraftarlarımızla ve bahse konu şehrimizin dinamikleri ile el ele, gönül gönüle verdiğimiz takdirde yakalanacaktır. Malatya'nın ve Malatyaspor'un hak ettiği yer olan Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a başarılar diliyorum" dedi.
Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek ise yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz'a hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Çakır'ın şahsında tüm Divan Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.
Gevrek, bugüne kadar birçok badire atlattıklarını ve bütün bu badirelerin üstesinden el birliği ile geldiklerini belirterek, "Ben ekibimize, takımımıza, taraftarlarımıza hülasa tüm Malatya'mıza inanıyor ve güveniyorum. Yüreği Yeni Malatya Sporumuzla çarpan hemşerilerimizin güvenine layık olmaya çalışacağız, yeter ki birliğimiz beraberliğimiz daim olsun" ifadelerine yer verdi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:26
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GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU
Toplam 2
Yorum
huseyn GS 2-1 FB
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DİLMEN GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY ARDANIN OLDUĞU TAKIMIN KAZANACAĞINDAN EMİNMİSİN BOŞUNA UMUTLANMA FİNALLERE GİDEMEYECEĞİZ RIDVAN NE YAP ET ARDAYI FENERE TRANSFER ET BİZ NO
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Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 17
Yorum
z4554 tempoya yakıtı olan hoca gerekir. Aykut, 'donuk' ve 'cool'. Kendi çapında güneş, supernova patlamaları maçta yapabilecek ateşli ekip işi.
Yeni Malatyaspor'da Divan Kurulu’nun toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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