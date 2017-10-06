 Yeni Malatyaspor'da Divan Kurulu’nun toplantısı – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    'da Divan Kurulu’nun toplantısı

    Yeni Malatyaspor'da Divan Kurulu’nun toplantısı

    Divan Kurulu’nun kulüp yönetimiyle yaptığı denetleme toplantısından birlik beraberlik mesajı çıktı.

    Divan Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Yeni Malatyaspor yönetimi, kulübün mali tabloları, alacak-verecekleri ile yerli ve yabancı transfer çalışmaları hakkında ayrıntılı bir brifing sundu.

    Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, toplantıda yaptığı konuşmada Yeni Malatyaspor'un Malatya'nın ortak sevdası ve paydası olduğunu belirterek, "Gönlü, yüreği, duaları Yeni Malatyaspor ile olan dünyanın dört bir tarafındaki hemşerilerimize karşı ciddi sorumluluklarımız var. Bunun için Malatya'mızdaki tüm dinamiklerin Yeni Malatyasporumuz'a sahip çıkması, elini taşın altına koyması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.
    Yeni Malatyaspor'u zorlu bir ligin beklediğini belirten Başkan Çakır, "Kulüp yönetimimizle, teknik heyetimizle, taraftarlarımızla ve bahse konu şehrimizin dinamikleri ile el ele, gönül gönüle verdiğimiz takdirde yakalanacaktır. Malatya'nın ve Malatyaspor'un hak ettiği yer olan Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a başarılar diliyorum" dedi.

    Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek ise yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz'a hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Çakır'ın şahsında tüm Divan Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.
    Gevrek, bugüne kadar birçok badire atlattıklarını ve bütün bu badirelerin üstesinden el birliği ile geldiklerini belirterek, "Ben ekibimize, takımımıza, taraftarlarımıza hülasa tüm Malatya'mıza inanıyor ve güveniyorum. Yüreği Yeni Malatya Sporumuzla çarpan hemşerilerimizin güvenine layık olmaya çalışacağız, yeter ki birliğimiz beraberliğimiz daim olsun" ifadelerine yer verdi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:26
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