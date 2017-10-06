 BULUT'UN GÖZDESİ BATDAL – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    BULUT'UN GÖZDESİ BATDAL

    BULUT'UN GÖZDESİ BATDAL
    F.BAHÇE maçı hazırlıklarına kampta bulunduğu Antalya'da başlayacak Y.Malatyaspor'da yeni teknik direktör Erol Bulut, yöneticilerle konuşarak ara dönem için takviyeler istedi. Genç çalıştırıcının listesinin en başında Başakşehir'den öğrencisi Mehmet Batdal'ın bulunduğu bildirildi. 31 yaşındaki santrfor bu sezon sadece 4 maçta oynarken, gol ve asist katkısı yapamadı.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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