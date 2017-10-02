SÜPER LİG'DE BİR KAVGA DAHA!

Caner Erkin - Talisca kavgası gündemdeki yerini korurken bir kavga olayı da Yeni Malatyaspor'da yaşandı. Süper Lig'de oynanan ve 1-1 berabere biten Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçından sonra ev sahibi takımın soyunma odası karıştı.

Golleri verilmediği için oldukça moralsiz olan futbolculardan Yalçın Ayhan'ın maçtan sonra hıncını takım otobüsünü kullanan şoförden çıkarttığı iddia edildi.

İddiaya göre; Yalçın Ayhan otobüs şoförüne önce bağırdı, daha sonra tansiyon iyice yükseldi ve Yalçın tekme-tokat şoförü dövdü. Araya teknik heyet ile diğer futbolcular girdi ve Yalçın'ı zorda olsa sakinleştirdi.

Yalçın, Başakşehir forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçı sonrası takım arkadaşları ile birlikte gazetecilere saldırmış ve PFDK tarafından 5 ceza almıştı. Başakşehir Kulübü de Yalçın'ı kadro dışı bırakarak yollarını ayırmıştı.



YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Yalçın Ayhan, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



''SOYUNMA ODASI MAHREM BİR YERDİR''

Yalçın Ayhan'ın menajeri Haluk Canatar, konu hakkında Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.



İşte Haluk Canatar'ın açıklamalarından önemli satır başları: "Olayın içeriği çok önemli. Yakıştırmalar çok çirkin olduğu için konuşma ihtiyacı duydum. Böyle bir olay oldu. Soyunma odası mahrem bir yerdir. Malatyaspor'un şoförü hakkında konuşmayacağım, tanımıyorum. Yalçın Ayhan hakkında konuşacağım. Onu çok iyi tanıyorum. Futbol adına kitap yazılsa bu adam Yalçın Ayhan'dır. Maç sonunda şoför soyunma odasına girmiş. Yalçın da yöneticileri Gökhan Beye demiş: 'Oyuncular rahat etsin, soyunma odasında kimse olmasın" Şoför sonradan Yalçın'ın yanına geliyor. "Sen kimsin, gireceğim yere sen mi karar vereceksin?" ifadelerini kullanıyor. Orada bir itişme- kalkışma oluyor. Olay bu kadar. Yalçın'ın en ufak bir şeyini gördünüz mü? Yalçın hatalı olursa ben ya hiç konuşmam ya da Yalçın hata yapmıştır derim.



Otobüsün kenarında bağrışmalar oluyor, Yalçın otobüste kavga olunca dışarı çıkıyor. Hepinizin ailesi var. (Rize olaylarıyla ilgili) Bütün branşlarda soyunma odası mahrem bir makamdır. Yalçın, emekçi insanlara saygılı bir insandır. Orada şoförü rahatsız etmemek adına yöneticiyle iletiyor. Yöneticiyle aralarında bir sorun yok. Malatyaspor'da aile ortamı var"