MALATYA VE KONYA YENİŞEMEDİ
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçın 10. dakikasında sağ kanatta gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Musa Araz'ın şutunda top üstten auta çıktı. 21. dakikada Atiker Konyaspor mücadelede öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Fofana pasını ceza yayı çizgisindeki Eze'ye gönderdi. Bu oyuncunun dönerek çıkardığı sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor 1-0 önde tamamladı.
Orta saha mücadelesine sahne olan karşılaşmanın 70. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor, Aytaç Kara'nın ceza sahası dışında attığı şık golle maçta 1-1'lik eşitliği yakaladı. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Bu arada karşılaşmanın 89. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Erol Bulut yönetiminde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 8'e, Atiker Konyaspor da 7'ye yükseltti.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:05
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DEV KAPIŞMA
Toplam 18
Yorum
ali sizi yendikten sonra da bakem böyle konuşabilecen mi siz de eksik çok rahat yenicez sizi
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‘İMPARA’TUDOR!
Toplam 9
Yorum
2011-2012 Kadıköy'de şampiyonluk/Hassabeyi 1996-1997 82 puan kazanarak 11. 1997-1998=20:45 1998-1999 üst üste üçüncü kez zirvede 1999-2000 4 sene üst üste şampiyon UEFA 2005-2006 16.
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DEV KAPIŞMA
Toplam 6
Yorum
karakartal Yönetim uyuma takımına sahip çık. tescilli Beşiktaş düşmanı Fırat Aydınus çok kritik maçımıza verildi.Beşiktaşa karşı dolduruluyor.
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