 MALATYA VE KONYA YENİŞEMEDİ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    MALATYA VE KONYA YENİŞEMEDİ

    MALATYA VE KONYA YENİŞEMEDİ

    'in 7. haftasında oynanan - maçı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Maçın 10. dakikasında sağ kanatta gelişen atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Musa Araz'ın şutunda top üstten auta çıktı. 21. dakikada mücadelede öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Fofana pasını ceza yayı çizgisindeki Eze'ye gönderdi. Bu oyuncunun dönerek çıkardığı sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 0-1

    Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor 1-0 önde tamamladı.

    Orta saha mücadelesine sahne olan karşılaşmanın 70. dakikasında , Aytaç Kara'nın ceza sahası dışında attığı şık golle maçta 1-1'lik eşitliği yakaladı. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

    Bu arada karşılaşmanın 89. dakikasında 'dan Rahman Buğra Çağıran kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Erol Bulut yönetiminde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 8'e, Atiker Konyaspor da 7'ye yükseltti.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MALATYA VE KONYA YENİŞEMEDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.