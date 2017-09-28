EROL BULUT İMZALADI

Yeni Malatyaspor'da, Erol Bulut dönemi resmen başladı. Siteden yapılan açıklamada, Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan genç teknik adamla 2 yıllık kontratın imzalandığı, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.