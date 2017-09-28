 EROL BULUT İMZALADI – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    EROL BULUT İMZALADI

    EROL BULUT İMZALADI

    Yeni Malatyaspor'da, Erol Bulut dönemi resmen başladı. Siteden yapılan açıklamada, Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan genç teknik adamla 2 yıllık kontratın imzalandığı, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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