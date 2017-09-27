 Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Bulut ile anlaştı – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    , teknik direktör Bulut ile anlaştı

    Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Bulut ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

    Bulut'la 2 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:58
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