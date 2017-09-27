Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Bulut ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Bulut'la 2 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:58
-
ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Toplam 3
Yorum
kfy siz kumda oynarken biz sizin oynadığınız ligde çeyrek final oynuyorduk. Hala ağlıyorsunuz ya.. nasıl koyduysak...
-
''TUDOR'DAN FORMAYI ALACAĞIM''
Toplam 2
Yorum
SALİH AZİMLİ VE HIRSI YÜKSEK OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR. HELE BİR DE ALT YAPIDAN YETİŞİYORLARSA. MUHTEŞEM.
-
ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Toplam 3
Yorum
Yıaahah baya ince
Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Bulut ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.