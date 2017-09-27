Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Bulut ile anlaştı

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Bulut'la 2 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.