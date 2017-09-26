YENİ MALATYASPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaştı. Genç teknik adamla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Öte yandan Başakşehir de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Bulut'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Başakşehir resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2014-2015 sezonundan bu yana takımımızda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Erol Bulut ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erol Bulut'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Başakşehir'de Erol Bulut'un yerine yardımcı antrenörlük görevine Orhan Ak getirildi.