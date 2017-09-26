YENİ MALATYASPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU
Erol Bulut, Başakşehir'le yollarını resmen ayırdı. Genç teknik adam Yeni Malatyaspor'la anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaştı. Genç teknik adamla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Öte yandan Başakşehir de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Bulut'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Başakşehir resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2014-2015 sezonundan bu yana takımımızda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Erol Bulut ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erol Bulut'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Başakşehir'de Erol Bulut'un yerine yardımcı antrenörlük görevine Orhan Ak getirildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:18
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 104
Yorum
BEŞİKTAŞ 34 maçın 29 dış sahalarda evsiz oynayan takım şampiyon oluyor bunlar suçluyu kendi takım yönetiminde değil köprü altında arıyor hah komik !
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 104
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon GS ye ve FB ye 13 puan fark atmışız şampiyon olmuşuz Allah için söyleyin geçen sene bu takımlar şampiyonluk için ne yaptı ?
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 2
Yorum
ged 61 peki çok şerefli hakemler ne olacak...
YENİ MALATYASPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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