 YENİ MALATYASPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'UN HOCASI BELLİ OLDU

    YENİ MALATYASPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU

    Erol Bulut, Başakşehir'le yollarını resmen ayırdı. Genç teknik adam 'la anlaştı.

    Süper Lig ekiplerinden Evkur , teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaştı. Genç teknik adamla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Öte yandan Başakşehir de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Bulut'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

    Başakşehir resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "2014-2015 sezonundan bu yana takımımızda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Erol Bulut ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erol Bulut'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

    Başakşehir'de Erol Bulut'un yerine yardımcı antrenörlük görevine Orhan Ak getirildi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:18
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