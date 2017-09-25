 Malatya 4 attı, Sözeri istifa etti – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Malatya 4 attı, Sözeri istifa etti

    Malatya 4 attı, Sözeri istifa etti

    SÜPER Lig'de , teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası hocasız maça çıkan Evkur Yen- Malatyaspor'a 4-2 yenilerek evinde ağır bir darbe yedi. Sarı-kırmızılılar, 15'te Yalçın, 39'da Adem, 45+2'de Eren ve 89'da Boutaib'le 3 puana ulaştı. Karadeniz ekibinde ise 56'da Yatabare ve 84'te Torje'nin golleri yetmedi. Karabük'te Teknik Direktör Erkan Sözeri maç sonunda istifa etiğini açıkladı

    HOCA ANKETİ YAPIYORLAR
    Karabük'te Malatya yenilgisi sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri istifa etti. Sözeri, "Maça çıkmadan sizin için anket yapılıyor, Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin? Bu şekilde maça çıkıyoruz. Sonuç alamadığımıza göre yapılacak da belli" dedi. Karabükspor yönetimi de Sözeri'nin istifasını kabul etti.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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