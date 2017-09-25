Malatya 4 attı, Sözeri istifa etti
SÜPER Lig'de Karabükspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası hocasız maça çıkan Evkur Yen- Malatyaspor'a 4-2 yenilerek evinde ağır bir darbe yedi. Sarı-kırmızılılar, 15'te Yalçın, 39'da Adem, 45+2'de Eren ve 89'da Boutaib'le 3 puana ulaştı. Karadeniz ekibinde ise 56'da Yatabare ve 84'te Torje'nin golleri yetmedi. Karabük'te Teknik Direktör Erkan Sözeri maç sonunda istifa etiğini açıkladı
HOCA ANKETİ YAPIYORLAR
Karabük'te Malatya yenilgisi sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri istifa etti. Sözeri, "Maça çıkmadan sizin için anket yapılıyor, Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin? Bu şekilde maça çıkıyoruz. Sonuç alamadığımıza göre yapılacak da belli" dedi. Karabükspor yönetimi de Sözeri'nin istifasını kabul etti.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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