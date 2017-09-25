 Başakşehir deplasmanda kayıp – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Başakşehir deplasmanda kayıp

    Başakşehir deplasmanda kayıp
    Süper Lig'de evinde 25 maçtır kaybetmeyen M. Başakşehir, evindeki başarısını deplasmanda ortaya koyamıyor. Gençlerbirliği'ne son dakika golüyle kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı son 15 maçında 10. kez puan kaybı yaşadı. Bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kaybeden Başakşehir, geçen sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta ise 4 galibiyet kazanmıştı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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