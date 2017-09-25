Başakşehir deplasmanda kayıp

Süper Lig'de evinde 25 maçtır kaybetmeyen M. Başakşehir, evindeki başarısını deplasmanda ortaya koyamıyor. Gençlerbirliği'ne son dakika golüyle kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı son 15 maçında 10. kez puan kaybı yaşadı. Bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kaybeden Başakşehir, geçen sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta ise 4 galibiyet kazanmıştı.