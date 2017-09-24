 Malatya'da yeni iddia – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Malatya'da yeni iddia

    Malatya'da yeni iddia
    ERTUĞRUL Sağlam'ın istifasının ardında hoca arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da rota İbrahim Üzülmez'e çevrildi. Rıza Çalımbay'ı ikna edemeyen Doğu ekibinin, Üzülmez'le temasa geçtiği ve gelecek hafta imzaların atılacağı iddia edildi.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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