 Malatya'da Sergen sesleri – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Malatya'da Sergen sesleri

    Malatya'da Sergen sesleri

    , Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eskişehirspor'daki görevinden ayrılan 'ı getirmeyi düşünüyor.

    Süper Lig ekiplerinden Evkur 'da teknik direktör arayışları sürerken, koltuğun adayları arasında Eskişehirspor ile yollarını ayıran da bulunuyor.

    İlk olarak Antalyaspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay'a teklif götüren kulüp yönetimi, deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmemesi üzerine Hamza Hamzaoğlu ve Mehmet Özdilek ile görüştü ancak dün Eskişehirspor'da yaşanan gelişmeler, Malatya ekibinin gündemini değiştirdi. Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından, genç teknik adam Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları listesinin en başına yerleşti. Malatya ekibinin başkanı Adil Gevrek'in, İstanbul'a dönen Sergen Yalçın ile telefonda görüştüğü bildirildi.

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Sergen Yalçın'ın bir araya gelerek görüşme yapması bekleniyor.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:08
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