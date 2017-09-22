Malatya'da Sergen sesleri
Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eskişehirspor'daki görevinden ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeyi düşünüyor.
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları sürerken, koltuğun adayları arasında Eskişehirspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın da bulunuyor.
İlk olarak Antalyaspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay'a teklif götüren kulüp yönetimi, deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmemesi üzerine Hamza Hamzaoğlu ve Mehmet Özdilek ile görüştü ancak dün Eskişehirspor'da yaşanan gelişmeler, Malatya ekibinin gündemini değiştirdi. Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından, genç teknik adam Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları listesinin en başına yerleşti. Malatya ekibinin başkanı Adil Gevrek'in, İstanbul'a dönen Sergen Yalçın ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Sergen Yalçın'ın bir araya gelerek görüşme yapması bekleniyor.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:08
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Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Toplam 8
Yorum
VALBUENA' ya YARIN ADIM ATTIRMAZLAR NEFES ALDIRMAZLAR O KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ GEÇEN SENE GÖRDÜ.
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Kocaman-Güneş: 4-1
Toplam 10
Yorum
Mr. Black FB'nin yenmesi Aykut'a ancak süre kazandırır. Birçok FB'li dostum takımlarının yenilmesini ve taraftarın isyanını bekliyor.Değişim isteniyor
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Futbolculardan taraftara 'destek' çağrısı
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇEM merak etmeyin o satd dolucak biletler tükeniyor zaten siz bu maçı kazanın o stad boş olmaz bundan sonra taKIM KENDİNE GELDİ ANLADIK BOL ŞANS
Malatya'da Sergen sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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