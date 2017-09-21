Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu
Rıza Çalımbay, Doğu ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Adil Gevrek de, “Bir pürüz çıkacağını sanmıyorum” diyor
ERTUĞRUL Sağlam'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, mutlu sona yakın. Antalyaspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay ile ilgilendiklerini dün açıklamayan Doğu ekibinin başkanı Adil Gevrek, "Yarına (bugün) kadar bu sorunu çözüme kavuşturacağız. Rıza Çalımbay hocamızla bir ön görüşmemiz oldu ama kendisiyle detaylı konuşamadık. Hocamızı takımın başına getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
BUGÜN AÇIKLANACAK
EN geç yarın yeni teknik direktörü açıklamak istediklerini kaydeden Gevrek, "Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. İnanıyorum ki, istediğimiz hocayla anlaşacağız" diye konuştu. Rıza Çalımbay ise Malatyaspor ile görüştüğünü doğrularken, süreçle ilgili detayı açıklama yapmaktan kaçındı.
BUGÜN AÇIKLANACAK
EN geç yarın yeni teknik direktörü açıklamak istediklerini kaydeden Gevrek, "Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. İnanıyorum ki, istediğimiz hocayla anlaşacağız" diye konuştu. Rıza Çalımbay ise Malatyaspor ile görüştüğünü doğrularken, süreçle ilgili detayı açıklama yapmaktan kaçındı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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