 Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu

    Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu

    , Doğu ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Adil Gevrek de, “Bir pürüz çıkacağını sanmıyorum” diyor

    ERTUĞRUL Sağlam'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, mutlu sona yakın. Antalyaspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay ile ilgilendiklerini dün açıklamayan Doğu ekibinin başkanı Adil Gevrek, "Yarına (bugün) kadar bu sorunu çözüme kavuşturacağız. Rıza Çalımbay hocamızla bir ön görüşmemiz oldu ama kendisiyle detaylı konuşamadık. Hocamızı takımın başına getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

    BUGÜN AÇIKLANACAK
    EN geç yarın yeni teknik direktörü açıklamak istediklerini kaydeden Gevrek, "Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. İnanıyorum ki, istediğimiz hocayla anlaşacağız" diye konuştu. Rıza Çalımbay ise Malatyaspor ile görüştüğünü doğrularken, süreçle ilgili detayı açıklama yapmaktan kaçındı.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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