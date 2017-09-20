Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.
Kulüp başkanı Adil Gevrek, hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözeceklerini söyledi.
Ertuğrul Sağlam'ın görevden ayrılmasının ardından Malatyaspor, yeni bir teknik direktörle anlaşmak için çalışmalarına hız verdi. 3-4 teknik direktörün Malatyaspor'un gündeminde olduğunu ifade eden Adil Gevrek, "Biz kulübümüzün teknik direktör sorununa iyi bir isimle son vermeyi planlıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görüştüğümüz isimleri kamuoyuyla paylaşmak şu an için doğru olmayabilir. Biz bu problemin çözümünü en geç hafta sonuna kadar noktalayacağız. Malatyaspor'un başarısı için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Güçlü bir yönetimimiz var. Güçlü bir taraftarımız var, güçlü bir takımımız, güçlü bir şehrimiz var. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın, birlik beraberlik içerisinde olursak takımımızı çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz" dedi.
RIZA ÇALIMBAY İLE GÖRÜŞME YAPILACAK
Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalyaspor teknik direktörlüğünden ayrılan Rıza Çalımbay'la bugün ya da yarın görüşme yapılacağı öğrenildi. Görüşmenin ardından şartların uygun olması halinde deneyimli teknik adama resmi teklifin götürüleceği öğrenildi.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:20
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Deschamps isyanı
Toplam 6
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Aslan SEN GOLLERINI ATMAYA DEVAM ET DESCHAMPS FARK ETMESEDE BIZIM SIRIN KUSLAR FARK EDIYOR
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Derbi öncesi sağduyulu açıklama
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2017 vdemirele mutlak bir operasyon yapma yılı..yoksa hücrelere yayılacak..dikkatt kriz büyük.
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Güneş, deplasmanda kazanamıyor
Toplam 1
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BEŞİKTAŞLI_1977 FENERİ BU HALİYLE YENEMİYORSAK BU İŞİ BIRAKALIM BENCE.. NORMALDE EN AZ 3-0 YENMEMİZ LAZIM...
Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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