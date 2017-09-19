Malatya’da ‘İrfan Buz’ sesleri

Yeni Malatya'da Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası ibre; takımı geçen sezon Süper Lig'e yükseltmeyi başaran Teknik Direktör İrfan Buz'a çevrildi. Listede Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'in bulunduğu, ancak yönetimin bu isimler arasında Buz'da karar kıldığı öğrenildi.