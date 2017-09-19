 Malatya’da ‘İrfan Buz’ sesleri – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Malatya’da ‘İrfan Buz’ sesleri

    Malatya’da ‘İrfan Buz’ sesleri
    Yeni Malatya'da Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası ibre; takımı geçen sezon Süper Lig'e yükseltmeyi başaran Teknik Direktör İrfan Buz'a çevrildi. Listede Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'in bulunduğu, ancak yönetimin bu isimler arasında Buz'da karar kıldığı öğrenildi.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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