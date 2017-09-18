 Gevrek, tepkileri normal karşılıyor – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Gevrek, tepkileri normal karşılıyor

    Gevrek, tepkileri normal karşılıyor

    Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, 4-2'lik Bursa mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Taraftarın tepkisini normal karşıladığını söyleyen Gevrek, "Nasıl 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadıysak bu sene de ligi en iyi yerde tamamlayacağız" dedi. Başkan Gevrek teknik adam konusuyla ilgili, "Bize yakışacak, herkesin kalitesini kabulleneceği bir teknik adamla anlaşacağız" diye konuştu.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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