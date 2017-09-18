Gevrek, tepkileri normal karşılıyor
Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, 4-2'lik Bursa mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Taraftarın tepkisini normal karşıladığını söyleyen Gevrek, "Nasıl 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadıysak bu sene de ligi en iyi yerde tamamlayacağız" dedi. Başkan Gevrek teknik adam konusuyla ilgili, "Bize yakışacak, herkesin kalitesini kabulleneceği bir teknik adamla anlaşacağız" diye konuştu.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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