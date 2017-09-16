 ‘İş ahlakına yakışmadı’ – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    ‘İş ahlakına yakışmadı’

    ‘İş ahlakına yakışmadı’

    Y.Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası basın toplantısı düzenleyen Başkan Adil Gevrek, tecrübeli çalıştırıcının gidiş şekline tepki gösterdi. Gevrek, "Bursa maçına 2 gün kala Ertuğrul Sağlam'ın kimseye haber vermeden kaçarak çekip gitmesi iş ahlakına yakışmadı" dedi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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