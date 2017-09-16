Hakan Çalışkan'dan Sağlam yorumu

Yeni Malatya Stadı'nda yapılan ve 4-2 kaybettikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Çalışkan, "Teknik direktörün daha önce bir rahatsızlığı vardı. Maça iki gün kala istifa etti. Bu gelişme, oyuncu grubu ve bizim için sürpriz oldu. Oyuncularla bile vedalaşmadan hoca istifa etti." diye konuştu.

Takımın başında bir antrenmana çıkabildiğini anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bursaspor, kanat oyuncuları iyi olan bir takım. Erken gelen ve ilk yarının sonlarında yediğimiz goller hamle şansımızı ve takımın moralini aşağılara çekti. Soyunma odasına 1-0 gidebilseydik beraberliği yakalama şansımız olabilirdi. İkinci yarı iki gol daha yedikten sonra bazı değişiklikler yaptık. Dening, inanılmaz iyi şeyler yaptı. Maçı 4-3'e getirebilseydik beraberliği de yakalayabilirdik. Bursaspor bizden daha kompakt oynadı, daha iyi şeyler yaptı."

Kadro kurarken sportif direktör Ali Ravcı ile istişare ettiklerini anlatan Hakan Çalışkan, "Ali Ravcı, 3 aydır takımla beraber. Ben takımla beraber olamadım. Takım kaptanlarının fikrini alıp, Ali Ravcı ile istişare ederek kadro kurduk. Maça Eren Tozlu ile başlayabilirdik. Burada bir eleştiri gelirse kabul etmek lazım. Eren oyuna girdikten sonra iyi işler yaptı. Dia'nın yerine Eren ile başlanabilirdi. Öz eleştiri de yapmak lazım." şeklinde görüş belirtti.