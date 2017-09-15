 Yeni Malatyaspor'da şok istifa – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Yeni Malatyaspor'da şok istifa

    Yeni Malatyaspor'da şok istifa

    Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle kontratında yazılı tek taraflı fesih bedelini de ödeyerek istifa ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Hamza Hamzaoğlu isminin öne çıktığı öğrenildi.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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