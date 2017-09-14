 Süper Lig ekibinde istifa – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Süper Lig ekibinde istifa

    Süper Lig ekibinde istifa

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkir Yeni Malatyaspor'da istifa depremi yaşandı.

    Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti.

    Ertuğrul Sağlam, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçının ardından hakemlere yüklenmiş ve yapılan hatalar "Affedilir gibi değil" demişti.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:20
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