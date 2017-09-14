Süper Lig ekibinde istifa
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkir Yeni Malatyaspor'da istifa depremi yaşandı.
Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti.
Ertuğrul Sağlam, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçının ardından hakemlere yüklenmiş ve yapılan hatalar "Affedilir gibi değil" demişti.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
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İki resim arasındaki ruh farkı!
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Yabancı yasağı kalksın. Türk oyuncular erken emekli oluyor. Milli takım başarısı daha önemli. prim verin bana prim! Para para! Primci 3'lü!
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İki resim arasındaki ruh farkı!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Çok iyi bir noktaya değinmis bu haber. Aynen öyle işini ciddiye alacaksın rakibi ciddiye alacaksın. Bu bütün oyuncular takımlar için geçerli
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''Sözümü tutacağım!''
Toplam 2
Yorum
gel gel vefasız gel insafsız çağırmazdık acil olmasaaa:)
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