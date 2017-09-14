Süper Lig ekibinde istifa

Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti.

Ertuğrul Sağlam, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçının ardından hakemlere yüklenmiş ve yapılan hatalar "Affedilir gibi değil" demişti.