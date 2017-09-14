Malatya yeni stadına kavuşuyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son denetimlerin ardından Malatya Stadyumu’nda müsabaka oynanmasına onay çıktı.
E bilet sistemi alt yapısı hazır hale getirilen stadyumda Bursaspor maçında Doğu-Batı-Kuzey ve Güney tribünlerinin tamamının açılacağı belirtildi. Bugün son kontrolleri yapılan stadyumda denetçi Hocaoğlu, zemin, ışıklandırmada, kapı giriş ve çıkışlarının son durumuna bakarak rapor tuttu.
TFF denetçisi Tuğrul Hocaoğlu'na Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen Fatih Doğan, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ve Stat Müdürü Cem Eren eşlik etti.
Stadın müsabaka oynanmasına onay çıkmasının ardından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Bursaspor maçı biletlerini yarından itibaren satışa çıkaracağı belirtildi. Müsabaka biletlerinin yeni stadyum yanında ve İnönü Stadı'ndaki Passolig gişelerinden satışa sunulacağı ifade edildi.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:34
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"Antalya maçında 3 puan alırsak önümüz açılır"
Toplam 1
Yorum
A.SAYDAM İNŞALLAH BU SEFER 3 PUAN KAYSERİMİN OLACAK
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 3
Yorum
1903 ÇOK SÜKÜR BESIKTAS'IN SAHASINI KAPATMAMISLAR BU SEFER!! Konya sahaya inince BJK'yi cezalandirmislardida!!!
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 3
Yorum
cabbar normal birmaç veya başka takım olsa seyircisiz cezası gelirdi
Malatya yeni stadına kavuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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