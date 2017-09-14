 Malatya yeni stadına kavuşuyor – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Malatya yeni stadına kavuşuyor

    Malatya yeni stadına kavuşuyor

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son denetimlerin ardından Malatya Stadyumu’nda müsabaka oynanmasına onay çıktı.

    ile Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde TFF tarafından görevlendirilen Tuğrul Hocaoğlu isimli denetçi tarafından zemin, soyunma odaları, ışıklandırma, elektronik bilet sistemi ve tribün gibi daha önce eksikleri belirlenen noktaları denetlenen stadyuma müsabaka oynanması için onay çıktı.

    E bilet sistemi alt yapısı hazır hale getirilen stadyumda maçında Doğu-Batı-Kuzey ve Güney tribünlerinin tamamının açılacağı belirtildi. Bugün son kontrolleri yapılan stadyumda denetçi Hocaoğlu, zemin, ışıklandırmada, kapı giriş ve çıkışlarının son durumuna bakarak rapor tuttu.
    TFF denetçisi Tuğrul Hocaoğlu'na Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen Fatih Doğan, Evkur Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ve Stat Müdürü Cem Eren eşlik etti.

    Stadın müsabaka oynanmasına onay çıkmasının ardından Evkur Kulübü'nün Bursaspor maçı biletlerini yarından itibaren satışa çıkaracağı belirtildi. Müsabaka biletlerinin yeni stadyum yanında ve İnönü Stadı'ndaki Passolig gişelerinden satışa sunulacağı ifade edildi.
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:34
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