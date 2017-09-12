 Yeni stadyumda ilk kontrol tamam – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Yeni stadyumda ilk kontrol tamam

    Yeni stadyumda ilk kontrol tamam
    TESPİT edilen bazı eksiklerinden dolayı henüz açılamayan Yeni Malatya Stadyumu, TFF'nin çim zeminde yaptığı kontrol sonrası ilk denetlemesini geçti. Bu hafta Bursaspor maçıyla açılması beklenen 27 bin 44 seyirci kapasiteli statta, Passolig alt yapısı oluşturma çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiği, son ve en önemli denetlemenin perşembe günü yapılacağı, sistemin ilk etabı olan 22 turnikenin çalışır durumda teslim edileceği ifade edildi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:12
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