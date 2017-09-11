 Malatya’ya Sağlam uyarı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Malatya’ya Sağlam uyarı

    Malatya’ya Sağlam uyarı
    Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, son çalışmasını dün yaptı. Teknik Direktör yönetiminde tam kadro yapılan idman 1 saat sürdü. Futbolcularıyla antrenman öncesi bir toplantı yapan Sağlam, önemli uyarılarda bulundu. Sağlam, "Rakibimiz şimdiye kadar dişli bir takım olduğunu ortaya koydu. Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç" dedi.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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