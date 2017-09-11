Adem Büyük Kasımpaşa maçında yok
Yeni sezon öncesi birçok takviye yapan ve transferin bitimine sayılı günler kala Kasımpaşa’dan Adem Büyük’ü kadrosuna katan Evkur Yeni Malatyaspor, iki kulüp arasındaki anlaşma gereği Adem’i, maç kadrosuna almadı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:15
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
ANTEPLİ 24 atıf ı sağ açık oynat hoca çok iyi olmuş atıf kaleye dikine giden adam dır atıf dırardan daha iyi.
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 25
Yorum
misafir Elinde açık oyuncuların var. 2 tesadüf gol attı diye Tolga mı oynar. Sol taraf koridor gibi. Adamlar korneri bile rahat kullanıp golü attı.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
05 İSMAİL SEN NASIL FUTBOLCU OLMUŞSUN ŞAŞIYORUM SANA
Adem Büyük Kasımpaşa maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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