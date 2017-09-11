 Adem Büyük Kasımpaşa maçında yok – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    maçında yok

    Adem Büyük Kasımpaşa maçında yok

    Yeni sezon öncesi birçok takviye yapan ve transferin bitimine sayılı günler kala ’dan ’ü kadrosuna katan Evkur Yeni Malatyaspor, iki kulüp arasındaki anlaşma gereği Adem’i, maç kadrosuna almadı.

    Süper Lig'e bu sezon yükselen ve yaptığı transferlerle sezon öncesinde adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, transferin bitimine sayılı günler kala 'dan 'e imza attırmıştı. Sarı-siyahlılar, iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği tecrübeli oyuncuyu, Kasımpaşa deplasmanında oynayacakları maçın kadrosuna dahil etmedi. Adem Büyük'ün önümüzdeki hafta sahada olması bekleniyor.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:15
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