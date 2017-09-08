 Bizi tercih etti – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Bizi tercih etti

    Bizi tercih etti

    Adem Büyük’ü alan Y.Malatya’da Başkan Adil Gevrek, “İsteyeni çoktu bizi seçti” ded

    Uzun süren golcü arayışlarında Kasımpaşa'dan Adem Büyük'le mutlu sona ulaşan Y.Malatya, milli santrforla 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Büyük'ü almaları sonrası transferi kapattıklarını belirten Başkan Adil Gevrek, "Adem Büyük Kasımpaşa'daki başarısıyla A Milli Takım'a kadar yükselmiş bir isim. Transfer döneminde isteyeni çoktu ama o bizi tercih etti. Adem'i hocamız da çok istiyordu. Aslında forvete ve orta sahaya oyuncular almayı planlıyorduk ama Adem'in çift yönlü bir oyuncu olması bu kararımızdan vazgeçirdi" diye konuştu.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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