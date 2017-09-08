Adem Büyük’ü alan Y.Malatya’da Başkan Adil Gevrek, “İsteyeni çoktu bizi seçti” ded

Uzun süren golcü arayışlarında Kasımpaşa'dan Adem Büyük'le mutlu sona ulaşan Y.Malatya, milli santrforla 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Büyük'ü almaları sonrası transferi kapattıklarını belirten Başkan Adil Gevrek, "Adem Büyük Kasımpaşa'daki başarısıyla A Milli Takım'a kadar yükselmiş bir isim. Transfer döneminde isteyeni çoktu ama o bizi tercih etti. Adem'i hocamız da çok istiyordu. Aslında forvete ve orta sahaya oyuncular almayı planlıyorduk ama Adem'in çift yönlü bir oyuncu olması bu kararımızdan vazgeçirdi" diye konuştu.