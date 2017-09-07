Malatya son transferini yaptı
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Adem Büyük camiamıza hayırlı olsun. Önemli bir futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Bu anlaşmayla birlikte transferi noktaladık” dedi.
"Artık transfer yapmayacağız"
Gevrek, Adem Büyük transferiyle birlikte transfer dönemini kapattıklarını da belirterek, "Aslında forvete ve orta sahaya oyuncular almayı planlıyorduk ama Adem Büyük'ün çift yönlü bir oyuncu olması bizi bu kararımızdan vazgeçirdi. Bu transferle birlikte transferi noktaladık. İsimleri geçen oyuncular ile görüşmelerimiz oldu, ancak şu saat itibariyle artık transfer yapmayacağız. Oluşturduğumuz kadroyla ligde güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:59
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 1
Yorum
Hüseyin Galatasarayın yönetimi hemen hemen Tudorun her istediği oyuncuyu aldı,Fenerbahçedeki yönetim kadroyu eksik bıraktı.Beceriksizlik.
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Kaan Ayhan operasyonu
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MİLLET milli maçta izledim kaan çok iyi oynuyor.oğuzhan,nuri ve kaan milli takımı çok değiştirdilier.keşke üçü de FB de oynasa
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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro
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TARAFTAR Etoo yu bari alabilseler.
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