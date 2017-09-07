Adem Büyük Malatyaspor’da

Teknik direktör Ertuğurul Sağlam'ın raporu doğrultusunda uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor, yeni golcüsüne kavuşuyor. Transferin son günlerine girilirken Kasımpaşa'da forma giyen Adem Büyük ile masaya oturan sarı-kırmızılı yöneticilerin, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllığına el sıkıştığı belirtildi. İstanbul ekibiyle 1 senelik kontratı kalan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde idmana çıkmamış ve yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Adem'in adı Trabzonspor ve Bursaspor gibi kulüplerle de anılıyordu. Transferi doğrulayan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Anlaşma sağlandı. Bugün transfer kesinleşecek. Bildiğim kadarıyla 2 yıllık sözleşme imzalanacak" diye Adem Büyük'ün transferini teyit etti.

20 GOLE KATKI YAPTI

Futb ola Beşiktaş altyapısında başlayan Adem Büyük, kariyerinde Boluspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda forma giydi. 2012 yılında transfer olduğu Kasımpaşa'yla oldukça verimli bir performans sergileyen 30 yaşındaki oyuncu, 172 maçta 49 gol attı ve 29 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde 30 maçta görev alan 1,67'lik forvet, 13 gol, 7 asist yapma başarısı gösterdi. Sol kanatta da oynayan golcü oyuncu A Milli takım formasını ise 4 kez terletti