 Moussa Sow geri mi dönüyor – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Moussa Sow geri mi dönüyor

    Moussa Sow geri mi dönüyor
    Y.Malatyaspor, hücum bölgesine aradığı isimde mutlu sona çok yakın. Başkan Adil Gevrek'in, "Deyim yerindeyse 'baba transfer' yapmalıyız" dediği ismin F.Bahçe'de iz bırakan golcülerden Moussa Sow olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki Senegalli santrforla ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, BAE kulübü Al Ahli'yle pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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